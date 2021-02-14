محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد التوسع فى زراعة التمور

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقد اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء محمـد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم الأحد ، اجتماعا بحضو ممثلي هيئة المواد النووية ومدير معهد تكنولوجيا الأغذية وبعض المستثمرين لبحث سبل إقامة مشروعات استثمارية زراعية وإنشاء مصنع ملحق لتصنيع المنتجات القائمة على هذه الزراعات مما يزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادي .

وعرض اللواء محمـد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، مقومات المحافظة وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم في كافة المجالات الزراعية والصناعية .

ومن جانبه قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الهيئة تسعى للمشاركة في تنمية إقليم الصعيد ولتذليل كافة المعوقات لدفع عجلة التنمية بناءاً لتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار لتنفيذ مشروعات الدولة التنموية في جميع الأنشطة وذلك لفتح فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة .

وصرح وائل أبوطالب، المتحدث الإعلامي للهيئة ، أن محافظة الوادي الجديد تنتج حوالي 140 ألف طن بلح نصف جاف سنوياً عالي الجودة يتم تصديرة للدول العربية وأن الهيئة تسعي لإنشاء مصنع للتمور بمحافظة الوادي الجديد يحتوي علي خط إنتاج ومسلتزمات التعبئة والتغليف وبرادات خفض لتخزين التمور لتعظيم الإستفادة من تلك المنتجات والخط يكفي إحتياجات المرحلة الأولي من التصنيع ويخدم الغير في تخزين المنتجات الزراعية والصناعية كما يتضمن المصنع خط إنتاج لصناعة الحبال والأقفاص المصنعة من مشتقات النخيل ويستهدف 50% في المرحلة الأولي ما بين تمور معبأة بمواصفات صحية وإستخلاص كحول إيثانول طبي من التمور منخفضة الجودة وزيت من نوي البلح وألياف غذائية صحية لمرض السكر وإرتفاع ضغط الدم وغيرها .

وأكد أبوطالب، أن محافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد ناقشا في وضع أليات لدعم زراعة النخيل المجدول وزيادة زراعاته في المحافظة لأنه من المحاصيل التي تدر عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه من أجل الحفاظ على المخزون الجوفي المائي وإنتاج فسائل جديدة من النخيل للمحافظة علي السلالات وإضافة جودة إنتاجية عالية للمحصول وإستخدام جريد النخيل في صناعة الأساسات الخشبية وإعادة تدوير مخلفات النخيل في صناعة الأعلاف للمواشي .



