محافظ الشرقية يُتابع إنشاء مشروع محطة معالجة صرف أولاد سيف بـ 150 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

اصطحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية فى جولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق مركز ومدينة بلبيس وذلك حرصا منه على اطلاعهم على ما تقوم به المحافظة من مشروعات بمختلف القطاعات بالمراكز والمدن والاحياء استكمالا وتدعيما لمشروعات البنية التحتية ولتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأولاد سيف بطاقة استيعابية 10 ألاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه ، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس وأعضاء برلمان شباب الشرقية ، وذلك للمساهمة فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بأولاد سيف.

قدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى شرحاً تفصيليا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ الاعمال بمحطة المعالجة ، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بالمشروع بلغت 40%، وشبكات الانحدار إلى 85 % ,لخدمة 8 قرى بنطاق المركز، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للوقوف على نسب التنفيذ بها، مؤكداً حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتى تُعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحى ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية مليار و493 مليون جنيه، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.