محافظ الشرقية يأمر بإزالة بناء مخالف ونقل عامود كهرباء بالزقازيق والقنايات.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها 4 متر بقرية شيبة النكارية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أمر المحافظ إيهاب خاطر رئيس مدينة القنايات بسرعة نقل عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسى للمدخل الخلفى لعزبه ابو ليله مما يشكل خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

وكان واتس محافظ الشرقية قد تلقى شكاوى من المواطنين إحداهما من أهالى قرية شيبة النكارية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق يتضررون من وجود بناء مخالف لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها 4 متر بالقرية وذلك بالمخالفة للقانون مما يمثل خطر على ارواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة.

والشكوى الأخرى من أهالى مدينة القنايات يتضررون من وجود عامود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسى للمدخل الخلفى لعزبة ابو ليله مما يشكل خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الأعمدة المخالفة بالدور السابع بالبناء محل الشكوى بقريه شيبه النكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بنقل عامود الكهرباء من وسط الشارع المؤدى إلى المدخل الخلفى لعزبة ابو ليلة إلى إحدى جانبى الطريق وذلك تفاديا لوقوع حوادث السيارات أو الجرارات الزراعية.

قدم أهالى مركز ومدينة "الزقازيق والقنايات" الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابه لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

كما قرر محافظ الشرقية مخاطبة رئيس هيئة البريد بالشرقية للوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب بريد قرية منية سنتا التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بعد أن تم الإنتهاء منه وتجهيزه بمعرفة رئاسة المركز لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحى أولاد سيف، حيث إستوقفه عدد من أهالى قرية منيه سنتا يشكون له من عدم قيام هيئة البريد باستلام وتشغيل مكتب بريد القرية ، ليقرر المحافظ التوجه للمكتب لمعاينته على الطبيعة والوقوف على كافة إحتياجاته وكذلك للتعرف على أسباب عدم تشغيله حتى الآن ، ليقرر مخاطبة هيئة البريد بالشرقية لإستيضاح أسباب عدم البدء فى التشغيل بالرغم من جاهزية المكتب للعمل .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتوانى فى خدمة المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وتسعى جاهدة للنهوض بالخدمات البريدية المقدمه للمواطنين باعتبارها تعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى والوصول إلى الإقتصاد الرقمي.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الكيلانية الرسمية للغات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والُمقامة بتكلفة 13 مليون و500 ألف جنيه ، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الأداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمدرسة لدخولها الخدمة التعليمية.

تفقد المحافظ محيط المدرسة، مشيداً بحجم الأعمال الإنشائية المبذولة للإنتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة بلبيس .

إستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلى من المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المشروع حيث تمت الإشارة إلى أن المدرسة مُقامة على مساحة 5486 م2 وتتكون من أرضى و 2 دور ملحقين وتضم 33 فصل مدرسي، و تم استلام الموقع نهاية نوفمبر 2021 م وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 20 % ومن المقرر نهو الأعمال ودخول المدرسة الخدمة الفعلية سبتمبر 2021 .

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة متابعة الشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة مع إلزامها بالجدول الزمنى المحدد لنهو تلك الأعمال طبقًا للتوقيتات المحددة مع مراعاة الجودة فى العمل وتطبيق الإجراءات الأحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العمال.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة فى توفير الأراضى اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ، مشيرًا إلى أنه جارى إنشاء عدد 6 مدارس ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال جزئى ، بتكلفة إجمالية تبلغ 110 مليون و 400 ألف جنيه بمركز ومدينة بلبيس.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعلى الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس وأعضاء برلمان شباب الشرقية.