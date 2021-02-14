محافظ الشرقية وأعضاء برلمان الشباب يتفقدون أعمال رصف ورفع كفاءة منطقة القيسارية

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، يرافقه أعضاء برلمان شباب الشرقية ، بجولة تفقدية بشوارع المدينة لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتجميل التى تشهدها منطقة القيسارية ، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ ، سعد الفرماوى السكرتير العام ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة وعلى الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس .

وتفقد المحافظ ومرافقوه منطقة القيسارية والشوارع المتفرعة منها والجارى رصفها باستخدام بلاط الإنترلوك بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه ، تنفيذاً لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والضيقة التى لا يزيد عرضها عن 3 أمتار ، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشيراً إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف الجارية طبقا للجدول الزمنى المحدد مع مراعاه الإلتزام بالمواصفات الهندسية ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولإعادة الوجه الجمالى و الحضارى لشوارع المدينة.

قدم أعضاء برلمان شباب الشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة لهم اليوم لزيارة وتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الصرف والصحى والابنية التعليمية والرصف والتجميل والإستماع من المسؤولين عن مراحل تنفيذ كل مشروع على حده ، مؤكدين أن ما يتم على أرض محافظة الشرقية من مشروعات يمثل طفرة حقيقية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



تبليط الشوارع بالانترلوك بالقيسارية



جولة محافظ الشرقية واعضاء برلمان الشباب بمنطقة القيسارية