محافظ الدقهلية ومدير الأمن يفتتحان وحدة مرور جمصة الجديدة

الدقهلية- شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والقيادات الأمنية كلا من اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء رجب العشماوى مساعد مدير الأمن لمنطقة غرب الدقهلية واللواء أحمد خلف مفتش الداخلية واللواء خالد ابراهيم مدير منطقة شرق الدلتا للامن المركزى اللواء إيهاب شبانه، واللواءعماد المهدي مساعدي مدير الامن، و العميد ممدوح الحصى مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية، واللواء احمد مهدى مدير الحماية المدنية، افتتحوا وحدة مرور جمصة الجديدة على الطريق الدولى والتى اقيمت على مساحه كليه بلغت 5 افدنه بتكلفه قدرها 7.50 مليون جنيه وتقوم الوحدة الجديدة بترخيص السيارات النقل الثقيل والأتوبيسات.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه نقطة شرطة المنطقة الصناعيه بجمصة والتى تم إنشاءها على مساحة 1550 متر مربع وبتكلفة للانشاءات والتجهيز بلغت 5 مليون جنيه لتوفير الخدمات الامنية للمصانع بالمنطقة الصناعية.

وشملت الافتتاحات وحدة المطافي بتقسيم 15 مايو بجمصة لتوفير خدمة الحماية المدنية لمدينة 15 مايو والمنطقة الصناعية بجمصة وقد اقيمت على مساحه الكليه 370 متر مربع ويتكون من طابقين وجراش ومكاتب وسكن إداري بتكلفة4.5 ملايين جنيه والوحدة مجهزة بجميع المعدات وسياراتى إطفاء بتكلفة 5 ملايين جنيه وقال محافظ الدقهلية ان اضافة وافتتاح تلك الخدمات الجديدة بمحافظة الدقهلية يأتى فى اطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير لكافة المنشآت الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية تحقيقا لرضا المواطنين..

وأكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح أن رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة رئيس الوزراء وجميع الوزراء حريصون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها وانما فى كافة المحافظات مشيرا الى الطفرة التنموية الكبيرة والمشروعات العملاقة التى انجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف محافظ الدقهلية، أن المحافظة حظيت فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى إطار المشروع القومى لتطوير القرى بأن يكون هنا فى الدقهلية 26 قرية تابعة لمركز شربين تم دخولها ضمن القرى التى يتم تطويرها على مستوى المحافظات ويتم الانتهاء من التطوير خلال العام الجارى 2021 وياتى ذلك متزامنا مع موعد الانتهاء من تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ،مؤكدا اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات فى الريف والمدينة.

وخلال الافتتاح وأثناء تفقد محافظ الدقهلية ومرافقوه للوحدات الشرطية والمرورية ووحدة الحماية المدنية الجديدة، أكد "مختار"، ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما ابطاء او تأخير مشيرا إلى أن جميع الاجهزة الحكومية والحدات الحكومية التى تقدم الخدمات للمواطنين لابد لها من العمل الجاد على ارضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حضر الافتتاح ، اللواء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة جمصة وكميائى أحمد محجوب رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والمهندس عبد الحميد شومان رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى جمصة والمهندس ابراهيم درويش نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية ونواب رئيس مدينة جمصة والقيادات الشرطية بمركز شرطة جمصة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى إطار سعى الحكومة المصرية الدائم لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين وحمايتهم، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وبمناسبة عيد الدقهلية القومى فبراير 2021.