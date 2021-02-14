محافظ البحيرة ورئيس الأبنية التعليمية يفتتحان مدرسة المكفوفين بدمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح منذ قليل، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، يرافقه اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية مدرسة المكفوفين بمدينة دمنهور، على مساحة 835 متر بتكلفة 15مليون جنيه.

شارك فى الافتتاح الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، وهالة عبد الله مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة .

وتعد مدرسة النور للمكفوفين أول مدرسة تعنی بالأطفال ذوى الإعاقة البصرية بمحافظة البحيرة.

ويتم داخل المدرسة تطبيق أعلى معدلات الدفاع المدنى والحماية المدنية، طبقا لأحدث المواصفات والتقنيات الفنية، وذلك تحت إشراف مكتب استشارى متخصص بتمويل مباشر من المحافظة يقدر بـ 750 الف جنيه

من جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الإحتياجات الخاصة فى ضوء اهتمام الدولة بهم فى شتى المجالات بهدف تنمية مهارتهم وتأهيلهم ودمجهم فى المجتمع.

من جانبها أوضحت المهندسة هالة عبد الله مدير قطاع الأبنية التعليمية بالبحيرة، أن المدرسة مقامه على مساحه 835 متر مسطح، وتتكون من ملحقين تعليمى وسكنى يضم 14 فصل دراسى.

واضافت أن المدرسة تخدم 121 طالب وطالبة " 64 بنين و57 بنات "بواقع 6 برياض الاطفال و64 بالمرحلة الابتدائية و26 بالمرحلة الاعدادية و25 بالمرحلة الثانوية .



























