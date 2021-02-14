محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف المشايعة ومشروع المطيعة.. صور

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة معالجة صرف صحى المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل لمدينتى صدفا والغنايم وذلك بطاقة 29 ألف م3/ يوم مرحلة أولى – و55 ألف م3 / يوم مرحلة ثانية بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.

رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب ومصطفى على نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم.

بدأ المحافظ زيارته لمحطة معالجة صرف صحى المشايعة بمركز الغنايم بتفقد أقسام المحطة والتى تعمل بنظام المعالجة الثلاثية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن عن تكلفة المحطة وطاقة التشغيل ومراحل التنفيذ ومكونات المشروع ثم تفقد المحافظ أقسام المحطة المختلفة وشاهد أنظمة التشغيل والأعمال الهيدروميكانيكية فى المحطة والمعمل مشيدًا بجودة الأعمال التى تمت تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل للمشروع.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع صرف صحى مدينتى صدفا والغنايم يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم على أن يتم إدراج باقى قرى المركزين ضمن المشروع فى الفترة القادمة مشددًا على سرعة نهو الأعمال لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات الجارى تنفيذها وفقًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة والتوسع فى مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط إلى أن المشروع فى انتظار تجارب التشغيل خاصة مع انتهاء كافة الأعمال وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائى بطول 5 كيلو متر من محطة المعالجة الرئيسية إلى مصرف كوم أسفحت ضمن المشروع المتكامل الذى يجرى تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب حيث تم توريد المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها بواسطة الشركة الاسبانية "القرض الاسباني" وفى انتظار تجارب التشغيل بمعرفة الشركة حتى يتسنى تسليم المحطة والمشروع بالكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع صرف صحى قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك لخدمة 40 ألف نسمة والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع فى نهو المشروع فضلًا عن التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

رافقه خلال الجولة سيد فرج نائب رئيس مركز أسيوط والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة حسن علام المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المشروع الذى تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 76 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وعدد 4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحى عرب المدابغ الرئيسية مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسئولى شركة حسن علام "الشركة المنفذة " لمعدلات التنفيذ مشددًا على سرعة نهو الأعمال فى توقيتاتها المحددة وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لسرعة تشغيل المشروع وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى مشيراً إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التى تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة لافتًا إلى حرصه على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمنى المحدد فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.



محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة



محطة معالجة صرف صحي



محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة



محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة