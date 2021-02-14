محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "التحفيز الذاتي" وأوضح محمد عبد الموجود تعريف التحفيز الذاتي وأهميتة وأنواعه وخطواته وأهمية التدرب عليه، كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "كيفية التعايش مع متطلبات الحياة اليومية" وأوضح شعبان شلبى كيفية التعايش مع الحياة اليومية والإخلاص والإجتهاد وتحقيق الرضا للنفس.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر فعاليات الإجتماع الإسبوعي لنادي الأدب بحضور الشاعر هشام حسين وألقى قصيدة "سيد غريب"، أحمد جلال المراكبي وقصيدة" أنا تايه بين البحر والشطين"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنون تشكيلية عمل قلب مجسم من ورق الكانسون نفذته مشيرة محمد مستخدمة "ورق كانسون، صمغ، مسطرة، قلم، مقص، فوم جليتر".

وأعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر النوبى عبدالراضى وألقى قراءة فى ديوان أطارد فراشة، بجانب تنظيم قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية للرسم نفذها حسن رفاعي لرسم منظر ريفي وإستخدم الألوان المناسبة، كما أعد القصر عرض مسرح عرائس تنفيذ سلوي جودة بعنوان ضغوط الحياة من خلال الأراجوز وكيفية التعايش مع ضغوط الحياة والتكيف مع الواقع، بينما نفذ قصر ثقافة أسنا ورشة الأشغال الفنية للمدربة هند رجب رسم بالرمل الملون بإستخدام "خشب ابلكاج، غراء أبيض شفاف، رمل ملون"، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "غزوة أحد" سردتها حجاجية خيري.

فيما نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التربية والنهوض بالمجتمع" وأوضح محمد أحمد إبراهيم معني التربية وتعديل سلوك الإنسان والأخلاق والتربية، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "كيف نرسم بسمة على ذوي الإحتياجات الخاصة" وتحدث محمد أحمد عن ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع ورسم البسمة على وجوه الآخرين والمشاركة المجتمعية، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "أهمية المحافظة علي المياة" وتحدث محمد إبراهيم عن المياه وأهميتها، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى الذى ألقى قصيدتى "كل كلام، مازلت أحلم"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان" ش ع ر"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي عن "إختيار الصديق" تنفيذ نجوي جمعة، وأقام القصر عرض سينما للأطفال لقطات من عملية حفر قناة السويس القديمة والجديدة ومحور تنمية قناة السويس الجديدة تنفيذ أيمن العبد.



الورش الفنية فى قصور ثقافة الأقصر



جانب من المحاضرات بقصور ثقافة الأقصر