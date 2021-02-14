مجدي سعيد نقيبا لمحامين البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، نتائج الانتخابات التي أُجريت اليوم، حيث حصل مجدي سعيد، على منصب نقيب محامين البحر الأحمر مجدي سعيد.

بينما حصل المرشح مصطفى عادل، على منصب نقيب الشباب، وفاز مجلس النقابة عن محكمة الغردقة كل من: محمد الهمامي، وحسام حسن، ووائل السعيد، وعادل الحادي، وكرم عبد العزيز، فيما فاز بعضوية النقابة عن رأس غارب، وائل الطواب، وعن القصير، محمد فاروق.

كانت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة البحر الأحمر، قد شهدت إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى التاسعة من صباح اليوم الأحد حتى الخامسة.

وأُجريت الانتخابات فى سرادق داخل سور محكمة البحر الأحمر وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف اللجنة القضائية من مستشارى هيئة قضايا الدولة، وذلك بعد تأجيلها من الأسبوع الماضى؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.