اليوم السابع
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ماكرون يستبدل زيارته لعاصمة تشاد بالمشاركة فى قمة مجموعة دول الساحل الخمس

الأحد، 14 فبراير 2021 02:35 م
ماكرون يستبدل زيارته لعاصمة تشاد بالمشاركة فى قمة مجموعة دول الساحل الخمس ماكرون
نهى الطويل

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تنعقد قمة مجموعة دول الساحل الخمس يومي 15 و16 فبراير في عاصمة تشاد انجمينا، وكان من المقرر أن يحضر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اجتماع خلف الأبواب المغلقة لرؤساء تلك الدول يوم 15 فبراير في زيارة إلي تشاد ولكنه سوف يشارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس بسبب ظروف كورونا واغلاق الحدود الفرنسية وفقا لـJeune Afrique.

وفي اليوم التالي سوف يشارك الرئيس الفرنسي في اجتماع التحالف من أجل الساحل الذي تم اطلاقه في عام 2017 بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي وكذلك بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يقوم التحالف بتمويل وتنسيق العمل في 730 مشروع في منطقة الساحل وفقا للموقع الرسمي الذي يوضح أيضا أن حتي الأن انضم للمبادرة دول إيطاليا، أسبانيا، المملكة المتحدة، لوكسمبرج، الدنمارك، هولندا، النرويج وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأثناء القمة ستسلم موريتانيا رئاسة المجموعة إلى تشاد والتي كانت قد استضافت اجتماع القمة لعام 2020 في نواكشوط والذي عقد تحت شعار الأمن والتنمية، ودول الساحل الخمس هي تشاد وموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وكل دولة تترأس المجموعة لمدة عام.  


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تشاد

مجموعة دول الساحل الخمس

موريتانيا

الأمم المتحدة

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