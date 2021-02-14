ماكرون يدعو لإلحاق لقاحات روسيا والصين في حملة مكافحة جائحة كورونا عبر العالم

كتب أحمد عرفة

أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ثقته في أهمية التعاون مع روسيا والصين بما يخدم إلحاق لقاحاتهما فى حملة مكافحة جائحة كورونا عبر العالم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال الرئيس الفرنسي: يجب أن نعمل مع الروس والصينيين لضمان إدراج اللقاحات التي طورها علماء البلدين في جهد متعدد الأطراف مهم لمكافحة الوباء بعد اجتياز لقاحاتهما شهادة منظمة الصحة العالمية اللازمة.

وتابع إيمانويل ماكرون: أنا واثق من أن الحرب العالمية ضد الفيروس لن تكسب إلا بالتعاون الدولي الأكبر، ونحن الآن نكافح الخيارات، وهو سباق حقيقي مع الزمن بدون عمل دولي سريع وفعال وجماعي، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على الفيروس.