ليبيا تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر المركز - في بين أوردته (بوابة الوسط) الليبية، اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء ارتفع إلى 127 ألفا و354 حالة، بينها 15 ألفا و193 حالة نشطة حتى الآن.
وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2018 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.. موضحا أنه تم تسجيل 881 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 110 آلاف و143 حالة.
ليبيا تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 14 فبراير 2021 04:41 م
ليبيا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ليبيا تسجل 520 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الجمعة، 12 فبراير 2021 01:18 م
ليبيا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 21 يناير 2021 12:06 م
ليبيا تسجل 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 حالة وفاةالأحد، 17 يناير 2021 02:05 م
ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 15 يناير 2021 01:14 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة