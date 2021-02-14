لقاء "أونلاين" لمتابعة مشروعات دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، مركز القياس والتقويم، وجامعة قناة السويس، مقابلة عبر الإنترنت من خلال منصة Zoom لمقابلة مشروع القياس والتقويم بجامعة قناة السويس، لمراجعة ما تم إنجازه من أنشطة بالمركز والكليات المشاركة بالمشروع (الطب- الصيدلة- التربية - الآداب) وذلك اليوم الأحد.

جاء ذلك فى إطار التعاون البناء بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، مركز القياس والتقويم، وجامعة قناة السويس وبرعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم.

وقال الدكتور أحمد زكى، إن اللقاء يهدف إلى مراجعة جاهزية مركز القياس والتقويم بالجامعة والوحدات بالكليات المشاركة بالمشروع كما تم فحص الوثائق الخاصة بالأنشطة والمخرجات التى تمت أثناء تنفيذ المشروع فى المركز والوحدات ومناقشة السلبيات والايجابيات ومقترحات التحسين استعدادا لتسليم المشروع فى ابريل ٢٠٢١.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن برنامج الزيارة شمل لقاء مع المدير التنفيذى وأعضاء الفريق الإدارى والتنفيذي لمناقشة تنفيذ أنشة المشروع كما تم عرض power point عن أنشطة المشروع التى تمت حتى الآن والمتوقع إنجازها حتى تسليم المشروع.

وقال الدكتور عبد الرؤوف مصطفي، المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم أنه تم خلال الزيارة مراجعة وحدات القياس والتقويم بالكليات المشاركة حيث تم مراجعة جاهزية المكان المخصص لإدارة المركز بكافة التجهيزات والالات مع عرض فيديو للمقررات ومراجعة كافة الوثائق الداعمه لتطوير المعايير القياسية لنظم القياس والتقويم بالجامعة والكليات المشاركة مع مراجعة أعداد بنوك الأسئلة التى تمت ومراجعة ما تم للاختبارات الإلكترونية من عدد المقررات والاختبارات.

وأشارت الدكتورة أميمة الدرديري، نائب مدير المركز أن كافة الوحدات الواحدة قامت بعرض ما تم انجازة خلال فترة المد المقرر انتهاءها في ابريل القادم وقد أشادت وحدة إدارة المشروعات بكم الجهد المبذول.

شهد اللقاء حضور الدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الآداب وكل مديري وحدات القياس والتقويم التابعة للمشروع، وإدار الجلسة الدكتورة سحر أمين، مدير مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والدكتورة مرفت عبد المنعم، الخبير بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي و الدكتورة دينا عبد الشافي، الخبير بمركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي.