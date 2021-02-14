اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 08:16 م
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كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات بسلالات كورونا المتحورة

الأحد، 14 فبراير 2021 08:00 م
كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات بسلالات كورونا المتحورة كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت كوريا الجنوبية 6 إصابات بسلالات كورونا المتحورة شديدة العدوى.
وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنها أكدت 6 حالات إصابة إضافية بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بهذه السلالات إلى 94 حالة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.
وتم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في بريطانيا، بما يشمل 4 حالات قادمة من غانا، وحالة واحدة من كل من بولندا والإمارات العربية المتحدة.
وقد تم الإبلاغ عن إصابة 5 أشخاص بكورونا أثناء إجراءات دخول البلاد في المطارات، وأكدت إصابة شخص آخر - أنهى فترة العزل الذاتي - من خلال اختبار كورونا الذي يجرى للقادمين بعد دخول البلاد.
وذكرت الوكالة أنه لم تظهر حالات إصابة بالسلالة المتحورة من بين المخالطين للخمسة مصابين.
أما المصاب الأخير الذي أعفى من العزل الذاتي، فقد خالط 16 زميلا له في العمل، وتم وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أن خرجت نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية.
من بين الـ94 إصابة بالسلالات المتحورة، هناك 75 إصابة بالسلالة البريطانية، و13 إصابة بسلالة جنوب أفريقيا، و6 إصابات بسلالة البرازيل.


كوريا الجنوبية

كورونا

سلالة كورونا المتحورة

فيروس كورونا

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