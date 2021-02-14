كامالا هاريس توزع هدايا وحلوى عيد الحب على أطباء مركز فيرجينيا بواشنطن.. فيديو

كتب محمد شعلان

قامت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالاحتفال بعيد الحب مع زوجها بطريقة مختلفة، حيث قاما بتوزيع سلتين من البسكويت والحلوى على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مركز فيرجينيا الطبي بواشنطن للاحتفال بعيد الحب، وعرضت شبكة "روسيا اليوم" فيديو لكامالا هاريس وهى تسلم حلوى عيد الحب للعاملين الصحيين وتتبادل معهم الأحاديث والضحكات لدعمهم خلال مهمة مواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

قامت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع زوجها بتسليم سلتين من البسكويت والحلوى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في مركز فيرجينيا الطبي بواشنطن عشية عيد الحب. pic.twitter.com/BwEJFrn3A6 — RTARABIC (@RTarabic) February 13, 2021

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة استقبال كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بالتصفيق الحار أمام أبواب مركز فيرجينيا الطبي بواشنطن، ثم قامت بتوزيع هدايا عيد الميلاد على الأطباء والممرضين مع زوجها وانصرفت مع تبادل أحاديث ودية معهم.

كامالا هاريس امام المركز الطبى



كامالا هاريس توزع الحلوى

وقبل أيام، قام الرئيس الأمريكى، جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بجولة في موقع التطعيم ضد فيروس كورونا في ملعب ستيت فارم في جلينديل بأريزونا، وقال جيف زينتس، منسق فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن الموقع يمكن أن يكون بمثابة نموذج للمجتمعات الأخرى حول كيفية توزيع اللقاحات بشكل فعال.



صورة تذكارية مع الاطباء



كامالا هاريس خلال توزيع الحلوى

واستعرضت طبيبة كيفية عمل الموقع أمام بايدن وكامالا، وأشارت إلى أن الموقع يوزع 350 إلى 400 جرعة لقاح في الساعة، وتم توزيع ما يقرب من 170000 جرعة في ملعب ستيت فارم منذ افتتاحه كموقع للتطعيم.

وسأل جو بايدن طبيبة أريزونا التى تعمل في موقع التطعيم عن مدى أهمية المساعدة الفيدرالية في إنشاء الموقع وتشغيله، وردت الطبيبة بقولها إن إنشاء موقع التطعيم كان ليشكل "رافعة لوجستية ضخمة" بدون تمويل ودعم فيدرالي.

وعند سؤالها عن سبب اختيار الموقع في ملعب ستيت فارم، أشارت الطبيبة إلى أن فريق أريزونا كاردينالز كانوا "شركاء أقوياء خلال كل استجابة كوفيد".