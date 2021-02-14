فيديو وصور .. لفة فسيخ لخطيبته أغرب هدية فلانتين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

توافد عدد كبير من شباب وفتيات كفر الشيخ على شراء هدايا عيد الحب، وكان أكثر المتوافدين على المحال الفتيات لشراء "الدبدوب الأحمر" لما له من مكانة خاصة لدى المحبين، بينما فضل عدد من الشباب والفتيات والمتزوجين شراء الدمى والعطور، والساعات وغيرها من الهدايا المعبرة عن حب الحبيب لحبيبته والعكس.

وتعتبر من أطرف هدايا عيد الحب لهذا العام، هدية طبع الصور الشخصية للحبيب أو الحبيبة على الجوارب، وإهدائها للشريك داخل صندوق هدايا مغلف مع كتابة بعض عبارات التهنئة، مما يجعل الشريك يشعر بالسعادة والمرح عند رؤية الهدية، وهناك من المحبين من يفكر خارج الصندوق ويشتري هدية طريفة ومختلفة للشريك وهي عبارة عن ورق تواليت مدون عليه بعض عبارات الحب، والتى تعتبر من أطرف وأحدث هدايا الفلانتين لهذا العام، و أغرب الهدايا التي شهدتها محال بيع الهدايا ،لفة بها فسيخ ،بالاضافة إلى مجسم تشريحى للقلب، ويمكن تقديمه مع مجموعة من الشيكولاتة والزهور.

وأكد سامح كمال، صاحب محل بيع هدايا، تعددت الهدايا بالمحال، ولكن هذا العام الإقبال قليل على شراء الهدايا ،وأكثر المقبلين على شراء الهدايا الفتيات، مشيراً إلى أن الملاحظ هذا العام عدم الإقبال على الدباديب الحمراء، والاتجاه لشراء الدباديب ذات الألوان المتعددة.

أكد صاحب محل ورود بمدينة كفر الشيخ، تشهد محال الورود إقبالا كبيراً من الشباب والفتيات لشراء الورود للأحباب ، وأكثر المقبلين على شراء الورود بأنواعها الفتيات ، وتبدأ الأسعار من 10 جنيهات ل 400 جنيه حسب نوعية الورود وكميتها ، وهناك علبه بها ورود وسطها شوكلاته.

وأضاف صاحب محل لبيع الهدايا، لـ"اليوم السابع"، أن أغرب هدية ، عندما دخل عليه شاب يحمل شنطة بها فسيخ وليمون ، وطلب منه لفها على شكل هدية عيد الحب ليقدمها لخطيبته،وتركه وبعد نصف ساعة عاد ليحملها بعد أن أعدتها له بشكل يجذب الأنظار،حتى أنه تعجب من جمالها ، وعدم شمه رائحة الفسيخ.

وأكد أنها هدية غريبة وغير متوقعة، ولا أعرف هل تفرح بها خطيبته،أم تستغرب ؟، ولكنها فكرة خارج الصندوق ،أعجب بها وغير متوقعه من الآخرين.

قال محسن محمد بدر ، إنه اشترى دبدوب لخطيبيته، وسلسلة وانسيال من الذهب الصينى، و زجاجة برفان، كما اشترى لها ورد أحمر، مؤكداً أنها أهدته ساعة وبرفان، متمنياً أن تكون كل أيام السنة عيد للحب.



وأضافت سعاد محمد نصر، أنها تحب خطيبها فاختارت له ساعة هدية ليضعها فى يده ليذكرها دائماً، لتعبر عن حبها له، ولم تشترى له دبدوب أحمر لحرصه على مشاعره لأنه زملكاوى، رغم أنها أهلاوية.



وقالت فاتن فتحي عبدالرحمن، طالبه جامعية، فضلت أن تهدي خطيبها زجاجة برفان، وساعة، واشترت عدد من الهدايا لوالدته وشقيقاته، وخطيبها يحبها فأهداها دبدوب أحمر، وسلسلة ذهبية، وأهدى والدتها عددا من الهدايا.

وقال محمد هيكل بائع فى محل هدايا، هناك إقبال كبير لشراء الهدايا فى عيد الحب، مؤكداً أن الأسعار تبدأ من 45 جنيها، لـ150 جنيها متمنيا أن يكون كل يوم عيد حب ليقبل المواطنين على شراء الهدايا.



وأضاف محمد مسعد عبدالله، مزارع، أن معظم القرى لا يفضل شراء دبدب لخطيبته ولكنه فضل له أن يهديها عدد من الهدايا من الملابس لتستفيد بها.



الافقبال على الورود في عيد الفلانتين



تعدد الهدايا بالمحلات



تعدد هدايا الفلانتين بكفر الشيخ



تواجد عدد من المقبلين على شراء الهدايا باحد المحلات



محجل بيع ورود