فيديو.. لحظات الرعب.. حطم عربية الطبيب واعتدى عليه لعدم ذهابه للكشف على زوجته فى المنزل

بنى سويف هانى فتحى

التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع الطبيب رفعت رمضان، أخصائى باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، الذى تعرض للاعتداء من قبل شخص على سيارته الموجودة أمام منزلة .

وقال الدكتور رفعت رمضان، إنه كان يجهز نفسه للذهاب إلى المستشفى وسمع شخص يطرق على المنزل وخرجت زوجتة لترد عليه، مشيرا إلى أن الشخص طلب من زوجتى بضرورة ذهابى معه إلى منزلة للكشف على زوجتة مشيرا إلى أن الشخص قام بتكسير سيارتى .

وأضاف الدكتور رفعت رمضان، لـ"اليوم السابع"، أعمل فى مستشفى الواسطى المركزى مستشفى عزل ونبطجيتى 24 ساعة، وكان المفروض أذهب للمستشفى الساعة التاسعة صباحا لاستلام العمل مكان زميلى الموجود من أمس داخل المستشفى، متابعا: فوجئت بأحد الأشخاص يطرق على باب المنزل، ويطلب من زوجتى أن تخبرنى للذهاب معه للكشف على زوجته فى إحدى العزب القريبة من قريتى بنى حدير وزوجتى أخبرته بأننى فى طريقى إلى المستشفى، وأن يطلب لزوجته الإسعاف أو أن يذهب بها إلى المستشفى.

فيما قالت زوجة الطبيب، إن زوجها يخدم الكبير والصغير فى القرية، مشيرة إلى أن زوجها كان متاخر عن شغلة ولم يكن يعرف ماذا حدث سوى أنه خرج على صوت تكسير سياراته.