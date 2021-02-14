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فرنسا تعلن تقديم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بداية حملة مكافحة الفيروس

الأحد، 14 فبراير 2021 08:50 م
فرنسا تعلن تقديم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بداية حملة مكافحة الفيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت فرنسا عن تقديم نحو 3 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد منذ بداية الحملة الموجهة ضد فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت وكالة الصحة العامة الوطنية الفرنسية من أن انتشار المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، قد يؤدي إلى إغلاق ثالث  بعد فترة طويلة من الإصابات المستقرة وقلة دخول المستشفيات، وفقًا لموقع ميديكال برس medicalxpress.

وأوضحت الوكالة أنه تم اكتشاف المتغير السائد في بريطانيا فيما يقرب من ربع جميع الحالات في جميع أنحاء شمال فرنسا و20٪ من الحالات في منطقة باريس في أواخر يناير الماضي، حيث تشير الأرقام الصادرة  من قبل أكبر شبكة للمختبرات الطبية الخاصة في فرنسا، Biogroup، إلى أن البديل قد انتشر بالفعل بسرعة منذ ذلك الحين في حوالي نصف المناطق  غرب باريس.

 

 

 

 


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