عضو بمجلس السيادة السودانى: تنمية الريف المدخل السليم لإيقاف الحرب

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دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الحسن التعايشي، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية للإضطلاع بدورها في تنمية المجتمعات الريفية، والموارد الطبيعية والقطاعات الزراعية بأشكالها المختلفة، بما يعزز معالجة آثار الحرب التي حدثت بسبب فقدان التنمية في المجتمعات الريفية.

وقال التعايشي، في تصريح صحفي عقب اجتماع عقده اليوم الأحد مع وزير الزراعة والموارد الطبيعية السوداني الدكتور الطاهر حربي، إن الزيارة هدفت للحديث عن علاقة اتفاقية جوبا للسلام بالسودان، بوزارة الزراعة والموار د الطبيعية، باعتبار أن الاتفاقية تركز في الأساس على تنمية المجتمعات المحلية والريفية، باعتباره المدخل السليم لإيقاف الحرب.

وأضاف أن الانتهاكات الصارخة التي تمت للموارد الطبيعية، والنمو السكاني المضطرد، والهجرات المتعددة، زادت الصراع حول الموارد، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق لمقترح وفكرة إنشاء قوة عسكرية تُعني بحماية وتنمية الغابات والموارد الطبيعية، بما يعزز الاستقرار في الريف ويحفز على الهجرة العكسية.

من جانبه، تعهد وزير الزراعة والموارد الطبيعية، بإعادة إعمار وتشغيل المشروعات الزراعية الحيوية والتنموية التي تأثرت بسياسات النظام البائد.