طقس الخليج.. امطار ورياح فى السعودية ودافئ فى الكويت ومشمس فى الامارت

كتب أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون سماء السعودية غائمة جزئياً مع تشكيلات من السحب الرعدية ، وفى الامارات تشكل غيوم خفيفة على بعض المناطق ودافئ فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس دافئ نهارا مصحوبا برياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

وفى الليل يكون مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

الامارات:

وفى الامارات هناك ارتفاع ملموس فى درجات الحرارة، ويكون طقس الأحد مُشمس دافئ أقرب للربيعي في أغلب مناطق المملكة.