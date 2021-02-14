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طقس الخليج.. امطار ورياح فى السعودية ودافئ فى الكويت ومشمس فى الامارت

الأحد، 14 فبراير 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. امطار ورياح فى السعودية ودافئ فى الكويت ومشمس فى الامارت درجات الحرارة
كتب أحمد علوى

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تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون سماء السعودية غائمة جزئياً مع تشكيلات من السحب الرعدية ، وفى الامارات تشكل غيوم خفيفة على بعض المناطق ودافئ فى الكويت.

 

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس دافئ نهارا مصحوبا برياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

 

وفى الليل يكون مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

 

الامارات:

وفى الامارات هناك ارتفاع ملموس فى درجات الحرارة، ويكون طقس الأحد مُشمس دافئ أقرب للربيعي في أغلب مناطق المملكة.

 

 


طقس الخليج

الطقس فى السعودية

طقس الكويت

طقس الامارات

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