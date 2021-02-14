طبيب يتنازل عن محضر اعتداء عليه من أقارب مريض مقابل تجهيزهم قسم عمليات بمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام، الذى تعرض للاعتداء عليه من مجموعة أشخاص أقارب مريض اثناء مناظرته لحالته بقسم الاستقبال، وحرر محضر بالواقعة برقم 3 أحوال قسم شرطة ثان العريش، وقدم مذكرة لنقيب أطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة بتفاصيل الواقعة، تنازله عن البلاغ مقابل التعهد ذوى من قاموا بالاعتداء عليه، بتوفير معدات طبية لعمليات جراحات المخ والعمود الفقري بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال جلسة صلح عقدت فى ساحة مستشفى العريش العام، بحضور عددا من رموز واهالى مدينة العريش.

وقال الدكتور أحمد زين، لـ"اليوم السابع"، أنه فضل أن يأخذ حقه بطريقة جلسة عرفية ، بعد تدخل رموز من مدينة العريش، وفضل أن يكون رده على واقعة الإعتداء عليه إنسانى وهو رفض أى مقابل مادى أو تعويض عما أصابه، وتحويل حقه لصالح تجهيز معدات طبية لعمليات جراحات المخ والعمود الفقري الغير متوفرة بشمال سيناء.

وأوضح أن جلسة الصلح حضرها رموز من مدينة العريش واحد اعضاء البرلمان عن دائرة العريش، وتمت فى ساحة مستشفى العريش العام بحضور قيادات مستشفى العريش العام، وخلالها تم تقديم اعتذار صريح له على الواقعة والتعهد بعدم تكرارها .

وكان الطبيب بمستشفى العريش العام بشمال سيناء، تقدم ببلاغ بتعرضه للاعتداء عليه من مجموعة أشخاص اقارب مريض أثناء مناظرته لحالته بقسم الاستقبال، وحرر محضر بالواقعة برقم 3 أحوال قسم شرطة ثان العريش، كما قدم مذكرة لنقيب أطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة بتفاصيل الواقعة .

وتضمن البلاغ المقدم من الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام، أنه فى يوم الاثنين 7/2/2021 تعرض للإيذاء جراء اعتداء عليه بالضرب والسب والقذف، أثناء قيامه بواجبه الطبى فى أداء عمله بمستشفى العريش العام .

وتضمنت تفاصيل الواقعة، كما جأت فى البلاغ ان الطبيب كان يناظر حالة مريض برقم تردد 91 فى الساعة 4.30 عصرا بقسم العناية المركزة، بعد أن تم استدعائه لمناظرته بسبب التدهور المفاجئ بدرجات الوعى، وتبين انه يعانى نزيف حاد داخل تجاويف المخ واستسقاء على المخ، وقام بإجراء التحاليل الطبية العاجلة المؤهلة لمدى استعداد الحالة لجاهزيتها، وحاجتها لإجراء جراحة عاجلة للمخ من عدمه، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض فوجئ باقارب المريض يقومون بالتعدى عليه، وبحسب ماذكره الطبيب أنه تعرض للضرب المبرح والمتواصل .

وأوضحت تفاصيل المذكرة، المقدمة لنقابة أطباء شمال سيناء ووزيرة الصحة، أن الطبيب يعمل بمستشفى العريش العام من 1/9/2021 فى تخصص الأمراض العصبية، ثم تخصص جراحة المخ والأعصاب .