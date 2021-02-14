اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 فبراير 2021 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طارق شوقى يكشف أسباب ضم الفصلين الدراسيين فى مرحلة الصف الثالث الإعدادى

الأحد، 14 فبراير 2021 10:36 م
طارق شوقى يكشف أسباب ضم الفصلين الدراسيين فى مرحلة الصف الثالث الإعدادى طارق شوقى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن عقد الامتحانات الشهرية فى الفصل الدراسى الثانى فى أشهر مارس وأبريل ومايو، يأتى فى إطار ضمان وجود ألية دقيقة للتقييم المنضبط ولضمان اهتمام الطلاب بالعملية التعليمية والمحتوى الدراسى، متابعا: عشان الناس ماتعتبرش نفسها في إجازة.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on،: أن قرار تأجيل وضم الفصلين الدراسيين  في مرحلة الصف الثالث الاعدادي " الشهادة الاعدادى " لكون الشهادات بطبيعتها تتطلب تنسيق أكبر ولوجود تنسيق بعد المرحلة الاعدادية إما أن ينقل الطالب إلى الثانوى العام أو التعليم الفنى من ثم المجموع مهم والامتحانات .

 

وتابع طارق شوقى: إرتأينا أن تؤجل للصيف لطبيعة شهادة الاعدادية من ناحية الاستعداد عبر عدد اللجان وربما يكون الصيف فترة أفضل لعقدها مع تحسن الوضع الوبائي على الأرض، حيث أن عدد طلاب المرحلة الاعدادية 1.4 مليون طالب، وبالتالي يحتاج الامر لفسحة من الوقت للاستعداد اللازم وهذا قد يتحقق في الصيف .

 


طارق شوقى

وزير التربيه والتعليم

امتحانات

الطلاب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة