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طارق شوقى: مفيش حذف للمناهج والدولة بها خبراء والتعليم لن يدار بالأهواء

الأحد، 14 فبراير 2021 10:10 م
طارق شوقى: مفيش حذف للمناهج والدولة بها خبراء والتعليم لن يدار بالأهواء وزير التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن نظام الامتحانات الجديد لشهادات النقل يهدف إلى تخفيض أعداد الطلاب في الفصل الواحد، مشدداً على أن الامتحانات ستكون بسيطة وعليه لا يوجد ما يدعو للقلق من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وتابع:"نعمل على تخفيض أعداد الطلاب خلال أداء الامتحانات.. والامتحان أبسط بكتير وليس به خوف ولا قلق"، مشدداً على أن الحذف من المناهج أمر غير وارد.

 

وأضاف "شوقى"،  خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أن هدف الوزارة هو استكمال المحتوى الدراسى بالكامل، ولن نتهاون في ذلك مطلقاً، مشدداً على أن الدولة بها خبراء والتعليم لن يدار بالأهواء.

 


اخبار التعليم

طارق شوقى

المنظومة التعليمية

اخبار مصر

قرارات التعليم اليوم

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