اليوم السابع
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طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة حضوريا بالمدارس ووضع نظام جديد للثانوية

الأحد، 14 فبراير 2021 09:46 م
طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة حضوريا بالمدارس ووضع نظام جديد للثانوية طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
إبراهيم حسان

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، كما تم الإعلان عنها لجميع الطلاب، بما في ذلك طلاب المنازل والراسبين وطلاب التقسيم، داخل لجان مدرسية مراقبة وفق جدول سيتم الإعلان عنه فى نهاية شهر فبراير الجارى.

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية فسيكون عبر امتحان واحد فى نهاية العام، باعتبارها شهادة عامة، وسيتم تحديد موعد امتحان نهاية العام وفقا للموقف الوبائى لفيروس كورونا، ناصحا الطلاب بالمذاكرة للاستعداد للامتحانات.

وتابع الوزير، إن هناك بدائل كثيرة تستطيع من خلالها وزارة التربية والتعليم إجراء الامتحانات، بأقل قدر من التواجد وبأكثر قدر من التباعد الاجتماعى، مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها مسئولة عن التعليم فى مصر.

وفيما يخص تغيير قانون الثانوية العامة، أشار الوزير، إلى وضع مشروع قانون جديد، وتمت مناقشته فى مجلس الوزراء، وإرساله إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، وتم وضعه على أولويات المجلس لبحثه فى الأيام القليلة المقبلة.


طارق شوقى وزير التربية والتعليم

طارق شوقى

التعليم

الثانوية العامة

الامتحانات

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