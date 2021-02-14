اليوم السابع
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ضغوط على رئيس الوزراء البريطانى لرفع الإغلاق بـ أبريل وفتح المدارس فى 8 مارس

الأحد، 14 فبراير 2021 01:23 م
ضغوط على رئيس الوزراء البريطانى لرفع الإغلاق بـ أبريل وفتح المدارس فى 8 مارس بوريس جونسون وكورونا
كتبت رباب فتحى

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تعرض رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لضغوط من أعضاء حزب المحافظين المشككين في الإغلاق حيث دعوه إلى رفع الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا بالكامل بحلول نهاية أبريل، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء، قال قادة مجموعة التعافى من كوفيد (CRG) -أكثر من 60 نائبا- إن "الوتيرة الهائلة" لإطلاق حملة التطعيم تعني أن القيود في إنجلترا يجب أن تبدأ في التخفيف من أوائل مارس.

وحثوا على، أن "الأولوية الوطنية" للحكومة لإعادة فتح المدارس في إنجلترا بحلول 8 مارس "يجب" تحقيقها، حيث طالبوا بفتح أماكن الضيافة بحلول عيد الفصح.

ومن جانبه، رفض وزير الخارجية دومينيك راب دعوات المشككين في الإغلاق، وقال، إن رئيس الوزراء سيضع "خارطة الطريق" خارج الإغلاق في 22 فبراير كما وعد ، لكن أي قرارات ستعتمد على البيانات.

وقال "نحن بحاجة لأن نكون حذرين للغاية في كيفية المضي قدما. لقد أحرزنا تقدما جيدا، لا نريد أن نرى ذلك ينهار لأننا نسير بسرعة كبيرة للغاية، لا أعتقد أنه يمكنك تحديد هدف تعسفي وعدم الاستناد إلى أدلة، وهذا هو سبب أهمية نقطة المراجعة في 22 فبراير."

ومن ناحية أخرى، قال عالم الأوبئة البروفيسور تيم سبيكتور، إن جرعات واحدة من لقاحات Covid-19 توفر حماية بنسبة 67 في المائة ضد العدوى، وفقًا لبيانات من تطبيق Covid Symptom Study App.

وقال أيضًا، إن حالات كورونا انخفضت بنسبة 80 في المائة منذ بداية يناير، وانخفضت حالات الدخول إلى المستشفيات بنسبة 60 في المائة مع انخفاض بنسبة 50 في المائة في الأشخاص في المستشفى المصابين بالفيروس.


بوريس جونسون

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