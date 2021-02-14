ضبط 318 عبوة مواد كحولية و12 قطعة حشيش بحوزة عامل بدار السلام سوهاج بقصد الإتجار

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وبحوزته كمية من المواد المخدرة والمواد الكحولية بقصد الإتجار.

جاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرقى بمستوى المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمنى والذى يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتي مجالات الأمن العام وخاصة فـي مجال ضبط قضايا المواد المخدرة.

ترجع الواقعة عقب ورد معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية مفادها قيام المدعو صلاح ص ن ب 45 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دارالسلام بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الاجرامي.

عقب استصدار اذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت حملة من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دارالسلام بإستهداف المتحرى عنه وقد أسفرت الجهود عن ضبط المذكور وبحوزته"12 " قطعة مختلفة الاحجام لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي " 60 " جرام تقريبا و" 2 " صندوق وبداخلهم "47 " زجاجة بيره وكارتونه وبداخلها " 24 " كنز بيرة 500 مم وكارتونه وبداخلها " 24 " كنز بيرة 500 مم و" 17 " زجاجة وسكي مصري و2 كارتونة وبداخلهم " 94 " زجاجة و12 وكارتونة وبداخلها " 53 " زجاجة وكارتونة وبداخلها " 59 " زجاجة ماركة جميعهم مشروبات كحولية مختلفة الماركات .

كما تم ضبط هاتف محمول بالشريحة الخاصة به ومبلغ مالي 620 جنيها، وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.