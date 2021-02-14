ضبط وإعدام 39 طن أغذية وغلق مصنع للمخللات بديرب نجم بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة للمرور على 2 مصنع للمخللات بمركز ومدينة ديرب نجم ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحداهما، به نقص شديد فى الإشترطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذا المصنع، كما تمكنت الحملة من ضبط وإعدام 39 طن و400 كجم أغذية، منهم ضبط 38 طن و300 كجم مخلل لعدم وجود بيانات، وإعدام طن و 100كجم مخللات عبارة عن "فلفل، قرنبيط، جزر"، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب 14 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للإستهلاك الادمي، وتحرير 6 محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بديرب نجم.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى هذا العمل، والجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.