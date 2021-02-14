اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 08:12 م
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ضبط كمية من الأقراص الجنسية المهربة داخل معمل تحاليل جنوب بنى سويف

الأحد، 14 فبراير 2021 08:11 م
ضبط كمية من الأقراص الجنسية المهربة داخل معمل تحاليل جنوب بنى سويف أقراص مخدرة
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر حملة على المعامل الخاصة.

وتمكنت الحملة، من ضبط 600 من الأقراص والمنشطات الجنسي المهربة والممنوع تداولها داخل أحد معامل التحاليل بشارع الإبراهيمية، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية وأدوية تأمين صحي داخل عيادة خاصة شارك في الحملة الدكتور رجب فتح الباب والدكتور عبدالله الدكش، والدكتور عمرو نجيب تفتيش صيدلي والدكتور مصطفى علي.

 

 


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