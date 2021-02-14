ضبط المتهم بدس السحر فى القبور بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الشرطة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال السحر والدجل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، بأنه حال سيره أمام مقابر القرية عائداً إلى منزله، شاهد أحد الأشخاص أمام إحدى المقابر المفتوحة وتجمع بعض الأهالى، وقيام المذكور بأعمال السحر والشعوذة بزعم قدرته على فك الأعمال وإستخراجها من المقابر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين وجود مقبرتين مفتوحتين وعدم تواجد الشخص المذكور وإنصرافه قبل وصول القوات.

وبسؤال كلٍ من مسئول الدفن بالمقابر، عاملة بخدمة المقابر، ايدا ما جاء بأقوال المبلغ وأضافا بأن المقبرتين خاليتين من الموتى.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (حلاق، مقيم بدائرة المركز) ويشتهر عنه القيام بأعمال الدجل والشعوذة بالقرية محل سكنه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بأقوال المبلغ فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.