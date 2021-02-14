صور.. محافظة مطروح تعلن اتخاذ إجراءات مكثفة للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة

مطروح – حسن مشالي

أعلنت محافظة مطروح، عن مراجعة كافة الاستعدادات التى اتخذتها والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، تحسبا لحالة عدم الاستقرار المتوقعة فى الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأيام المقبلة والعمل على الجاهزية التامة.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استعداد واتخاذ كافة الأجهزة المعنية وإجراءاتها ورفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وكلف محافظ مطروح، رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، والحماية المدنية، وكافة الجهات المعنية، بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والإفادة بما تم من جاهزية المعدات والأفراد، من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول، على ارض الواقع وشنايش صرف مياه الأمطار، مع عدم وجود أى عوائق بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة، مع إعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة، لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية، وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة، لتجمعات مياه الأمطار فى حالة سقوط أمطار غزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية، والطريق الدولى الساحلى، للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار، ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائى حرصا على سلامة المواطنين.

. وأشار محافظ مطروح، إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أية آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع المتابعة الدورية، على مدار الساعة، خلال فترة عدم الاستقرار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.

. وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت فى بيان لها، من حدوث تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، وسقوط أمطار وحدوث سيول محتملة فى عدد من المحافظات، بداية منتصف هذا الأسبوع.























