صنداى تايمز: جونسون يستعد لإعلان إعادة فتح المدارس ببريطانيا 8 مارس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة صنداى تايمز، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيعلن عن عودة الطلاب إلى المدارس فى 8 مارس المقبل، وذلك فى خطاب عام للبريطانيين خلال الأيام المقبلة.

وبموجب خطة الحكومة البريطانية لإعادة فتح المجتمع، سيتم السماح للبالغين فى البداية بعدد صغير من الحريات الجديدة من أجل جعل الأولوية لعودة المدارس، وهى الخطوة التى يعرف وزراء الحكومة أنه سترفع معدل انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وسيسمح للبالغين بالجلس وفى الخارج لتناول القهوة أو على مقاعد الحدائق مع صديق واحد أو مع أفراد العائلة، فى تخفيف طفيف عن القاعدة الحالية التي تسمح بالتجمعات الخارجية وقوفا فقط.

كما ذكرت صحيفة الصن، أن جونسون سعلن اليوم الأحد عن تطعيم 15 مليون شخص بلقاح كرونا، قبل 24 ساعة من الجدول الزمنى المحدد، ويعتبر هدف تطعيم الفئات الأكثر خطرا للإصابة بالفيروس أساسيا للسماح للأطفال بالعودة إلى مدارسة وتخفيف قيود الإغلاق.

ويستعد جونسون، لإعادة بعض الحريات إلى البريطانيين عندما يكشف عن خارطة الطريق فى 22 فبراير المقبل. وتمثل عودة الطلاب للمدارس أولوية قصوى لرئيس الوزراء البريطانى، إلا أنه سيرفع القيود أيضا المتعلقة بالنشاط الخارجي.

وسجلت بريطانيا أكثر من 120 ألف وفاة بكوفيد-19 وكانت أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي في ديسمبر وتلقى أكثر من 14 مليون بريطاني الجرعة الأولى من اللقاح منذ ذلك الحين.

وأضاف جونسون، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض لا يزال مرتفعا للغاية مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يوم الجمعة وكذلك عدد الوفيات. لكن جونسون قال إن الأعداد "ربما بدأت في الانخفاض بسرعة كبيرة".