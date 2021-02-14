صحيفة: انتخابات كتالونيا اختبار لتأثير أزمة كورونا على الحركة الانفصالية

فاطمة شوقى

يتوجه أكثر من 5 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد فى إقليم كتالونيا الإسبانى، لإجراء انتخابات إقليمية تختبر تأثير فيروس كورونا على الحركة الانفصالية، ومع مشاركة الاشتراكى الموالى للوحدة سلفادور إيلا، وزير الصحة السابق، يأمل العديد في إنهاء هيمنة الانفصاليين على السلطة الحالية، ورغم ذلك فإن النتيجة لا تزال غامضة مع استطلاعات الرأى.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن هناك مخاوف كبيرة من انخفاض نسبة المشاركة فى الانتخابات بسبب الارتفاع المقلق للإصابات بكورونا.

كان الرئيس الإقليمي المؤقت لكتالونيا بيري أراجون قد أراد تأجيل الانتخابات التي دعا إليها قبل زيادة عدد الإصابات بعد عيد الميلاد، لكن المحكمة قضت بضرورة المضي قدمًا. أجلت منطقتان إسبانيتان أخريان الانتخابات إلى الصيف حتى تنخفض معدلات العدوى. وأجرت البرتغال المجاورة، التي تضررت من الفيروس، انتخابات وطنية الشهر الماضي، وفقا لشبكة يورونيوز.

وقال بيرنات سولي، المسؤول البارز في الحكومة الكتالونية والمسؤول عن تنظيم الانتخابات، هذا الأسبوع: "يمكننا ضمان أن تكون مراكز الاقتراع آمنة"، وستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ تصويت مثير في عام 2017 في أعقاب محاولة فاشلة من قبل حكومة كتالونية يسيطر عليها الانفصاليون لإعلان الاستقلال عن بقية إسبانيا.

وحافظت القوى المؤيدة للانفصال على أغلبية ضئيلة، حيث شغلت 70 مقعدًا في المجلس المكون من 135 عضوًا، في ذلك التصويت، ولكن على أقل من نصف الأصوات الشعبية بفضل قوانين الانتخابات التي تعطي وزناً أكبر للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

مع وجود تسعة أحزاب، لا يُتوقع أن يفوز أي حزب بأغلبية مطلقة، حيث يحتمل المراقبون السياسيون أن تظل مسألة الانفصال حاضرة بين الناخبين وستزيد فقط من الانقسام المتساوي تقريبًا بين السكان.

وقالت آنا صوفيا كاردينال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كتالونيا "لا أعتقد أن يتغير الكثير. سيظل الانفصاليون هم الجزء الأكثر كثافة بين الناخبين، ومن المرجح أن يفوزوا بأغلبية أخرى من المقاعد".

وسيتنافس الحزبان الرئيسيان المؤيدان للانفصال، حزب "اليسار الجمهوري" وحزب يمين الوسط "معاً من أجل كاتالونيا"، لمعرفة أيهما يمكن قيادة القوات التي تريد إقامة دولة كتالونية مستقلة بين إسبانيا وفرنسا.

ومع ذلك، على عكس السنوات الأخيرة ، لم يعد الحزبان اللذان شكلا حكومة ائتلافية بتقديم عرض انفصالي آخر على المدى القصير.

ويستعد إيلا، الذي استقال من وزارة الصحة الشهر الماضي، لتعزيز الحزب الاشتراكي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز وقيادة تكتل الأحزاب الموالية، ومن المتوقع أن يلحق الاشتراكيون خسائر كبيرة بالليبراليين، الذين فشلوا في الاستفادة من فوزهم في انتخابات 2017 وحافظوا على مقاعدهم في المعارضة.

ويعتبر حزب فوكس اليمينى المتطرف هو الوجه الجديد الذى يشارك فى الانتخابات، الذي يجسد المعارضة الكبرى لحكومة سانتشيز اليسارية على الصعيد الوطني، والذي قلّل من حدة لهجته التي كانت قاسية ضد الانفصاليين في الحملة الانتخابية.

وقالت آنا صوفيا كاردينال "لدى الحزب الشعبي تحديات كبيرة، إذا تغلب عليه حزب (فوكس)، ستتأثر إستراتيجيته، ليس فقط في كتالونيا ولكن في جميع أنحاء إسبانيا."