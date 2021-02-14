كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا تباينا فى البنك الأهلي المصرى ليسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعر متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم، إن تعافي اقتصاد البحرين من جائحة كوفيد-19 سيكون تدريجيا، متوقعا نموا يبلغ 3.3% هذا العام بعد انكماش 5.4% في 2020. وقال صندوق النقد إن الدين العام ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 102% في 2019. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع مقابل شعره من قبل كان بـ 4.18 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.05 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 4.06 جنيه.

4.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.22 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.