سعر الحديد اليوم الأحد.. يتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 14-2-2021 استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف في السوق المحلى.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار حديد التسليح والأسمنت تشهد استقرارا منذ بداية العام، حيث سجل طن الحديد اليوم الخميس 11-2-2021، 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح بين 13800– 14000 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن.