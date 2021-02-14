"زراعة بورسعيد": بدء حملة مكافحة القوارض لتحزيم زراعات القمح اليوم

وأضاف "تويج"، أنه يجري الخلط للمبيدات المستخدمة في الحملة، حيث تم الإنتهاء من عمل محاضر الخلط وتجهيز المبيدات وتعبئتها بالجرعات المناسبة.

وفي سياق آخر، شنت إدارة المكافحة بمديرية الزراعة في محافظة بورسعيد، حملة، للمرور على الزراعات بمنطقة جنوب بورسعيد.

وأشار المهندس كامل تويج، إلى أنه جرى المرور على الزراعات بمنطقة جنوب بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وذلك بمنطقة الـ2000 فدان، لافتًا أنه تمت متابعة أشجار النخيل وأعمال المكافحة الخاصة بها، والتأكيد على المزارعين بتوافر المبيدات المدعمة بنصف الثمن من قبل الوزارة لمكافحة سوسة النخيل.