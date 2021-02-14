اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 06:42 م
خالد صلاح
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رومانيا تسجل 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 05:36 م
رومانيا تسجل 1900 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت رومانيا أكثر من 1900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال راديو (رومانيا الدولي)، اليوم /الأحد/، "إن إجمالي حالات الوفايت منذ بداية الجائحة تجاوزت حاجز الـ19 ألفًا و400 حالة، فيما يتلقى 960 مريضا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة".
وأكدت السلطات أنه يتعين على الأشخاص الوافدين إلى رومانيا من دول مصنفة باللون الأصفر، من حيث انتشار الفيروس بها، الامتثال إلى القواعد الجديدة المتعلقة بشأن هذا الصدد.


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