رئيس هيئة التأمينات: الرقمنة ستتيح لجميع المستفيدين طلب الخدمة من المنزل

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمقر المركز للاطمئنان على سير العمل و أشار أن تلك التجربة ونجاحها سوف ينعكس على المواطن من حيث سرعة أداء الخدمة المطلوبة وكذلك الحصول على كافة الحقوق التأمينية وتعتبر نواه لدمج كافة المناطق والمكاتب التأمينية للعمل بالمركز لتسوية الملفات وأعاده استغلال معظم مقار الهيئة كمكاتب أمامية تكون مهمتها تلقى طلبات المواطنين وإرسالها الى مركز العمليات المختص بتسوية حقوق المواطنين.



وخلال الجولة استمع عوض الى مطالب موظفى المركز والتى وعد بتحقيقها و بدورهم أشادوا بتجربة مركز العمليات والتى تمثلت فى إيجاد بيئة عمل مناسبة للموظف للقيام بمهامه الوظيفية فقط دون تشتت و التى انعكست بالإيجاب على منظومة العمل وإنجاز الملفات والتى قاربت عشر أمثال الملفات التى يتم انجازها بالمناطق و المكاتب التأمينية من قبل؛ ومن جانبه أشار رئيس الهيئة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجاز بملف التامين الاجتماعى مشيراً الى ان تلك المنظومة ستنعكس ايضا بالإيجاب على موظفى الهيئة .



وأوضح رئيس هيئة التأمينات أنه ومع رقمنة عمل الهيئة سيتم تقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بصورة أكثر فاعلية بحيث يمكن لصاحب المعاش والمستفيد الدخول على موقع الهيئة وطلب جميع الخدمات التأمينية دون الحاجة للتنقل بين مكاتب التأمينات وكذلك توفير مكاتب أمامية بكوادر شابة من موظفى الهيئة المدربين للتعامل مع مترددى و طالبى الخدمة.