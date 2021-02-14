رئيس مياه القناة يعلن نجاح عمال الشركة فى إصلاح كسور المواسير المفاجئة

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الشركة تلقت عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة بمواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل إليها العاملين بالشركة من مهندسين وفنيين وعمال، وتم إصلاحها فى وقت قياسي، وفى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطنى إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن عمال الشبكات تمكنوا من إنهاء عملية إصلاح كسر خط مياه مفاجئ 400 مم الواصل من خط طرد محطة مياه أبوعارف الجديدة 700 مم الى مناطق عمربن الخطاب، والألبان القديمة، وعزبة فريد طحيمر، ومنطقة أبوعارف، وعلى إثر ذلك تم إيقاف محطة مياه أبوعارف وإرسال سيارات مياه الشرب التابعة للشركة للمناطق المتأثرة لحين انتهاء عملية الإصلاح، وتم تشغيل المحطة مرة أخرى وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم إصلاح عدايه قطر 6 بوصة، وعدايه قطر 10 بوصة أمام كوبرى بمنطقة عين غصين، وعدايه 6 بوصة امام محطة الكرنك الكومباكت بطول 18 مترا، وإصلاح كسر فى خط مياه 4 بوصة مع تغير مشترك 4 بوصة بمنطقة الكيلو2 ، كما تم أصلاح كسر 280 مم مساكن مبارك بمدينة المستقبل، وإصلاح كسر خط 250 مم بقرية النصر.