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رئيس صندوق تطوير العشوائيات: الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو نهاية 2021

الأحد، 14 فبراير 2021 11:28 م
رئيس صندوق تطوير العشوائيات: الانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو نهاية 2021 خالد صديق
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير ماسبيرو على أعلى مستوى، موضحا أن انتهاء المشروع سيكون نهاية ديسمبر 2021 .

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، إن الشكل النهائي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو سيكون شيك جدا مثل شكل القاهرة الخديوية، والتشطيبات سيكون شغل فاخر جدا.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات،: البلوك الكبير في مثلث ماسبيرو عبارة عن عمارة كبيرة بها 18 دور 10 اسانسير و4 مداخل، وسيكون هناك شغل معمارى جيد للغاية، وسيتم إعادة تسكين  1000 اسرة  أي حوالى 5 آلاف مواطن، والأبراج في هذا المشروع سيكون عبارة عن أبراج فندقى وسكنى وسكنى وفندى وتجارى ، والناس ستشعر بمدى الشكل الانبهارى لهذا العمارات.

 

 

 


خالد صديق

مثلث ماسبيرو

تطوير العشوائيات

عمارات

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