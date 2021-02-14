رئيس شركة مياه المنوفية يتفقد أعمال شبكات المياه والصرف بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، يرافقه المهندس حمد شبل رئيس فرع شبين الكوم، أعمال الإحلال والتجديد بشبكات المياه والصرف الصحى للإطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد نجيب، أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد يأتى فى إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين جودة مياه الشرب بالمدينة وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، على الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

وكانت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، قد نظمت دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 7-2-2021 حتى 11-2-2021 ؛ تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكترونى مع التدريب النمطى ضمن الخطة الداخلية للشركة.

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامج إعداد البحوث الكمية والنوعية وإعداد المسوح المجتمعية الميدانية لعدد ( 36 ) متدرب بمشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك طبقا للخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كافة الشركات التابعة.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ برنامج المسار الوظيفى عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات لعدد( 24 )فنى تشغيل بالإضافة إلى المشاركة فى برنامج المسار الإدارى ( الوحده الاولى _ رئيس قطاع) لعدد( 4 ) متدربين من شركة المنوفية وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة .