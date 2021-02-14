رئيس جامعة بنى سويف يجتمع مع عمداء 6 كليات لمناقشة الانتهاء من ملفات الجودة

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، اجتماع ضمان الجودة ، بحضور عمداء الكليات والدكتور عبد الرحيم حسين مديى مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديرى وحده ضمان الجودة بالكليات .

وطالب الدكتور منصور خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من ملفات الجودة الخاصة بكليات " إعلام ، صيدلة ، دراسات عليا، سياسة واقتصاد، علوم، طب الأسنان " ، لتحقيقهم أكثر من 50 % من إنجاز الملفات والمتوقع حصولهم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو تقديم ملفاتهم للهيئة خلال عام.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مما له أثر فعال فى رفع تصنيف الجامعة وزيادة عدد الطلاب الوافدين، مطالباً بضرورة عقد دورات تدريبية فى معايير الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالكليات .

وشدد الدكتور منصور حسن، على ضرورة عقد اجتماعات متتالية مع باقى الكليات للمطالبة بضرورة تطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير الاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة.

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، مجلس كلية الآداب بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس ، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بمناسبة شهر رجب وتهنئة الدكتور رمضان عامر بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه عميدا للكلية ، وكذلك توجيه الشكر للدكتور جودة مبروك عميد الكلية السابق لجهوده المبذولة فى تطوير الكلية .

وتم مناقشة عدد من الموضوعات منها تأكيد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية واستمرار عمليات التطهير والتعقيم وإرتداء الكمامات مطالبا إدارة الكلية ببذل كافة الجهود للحصول على الجودة.

وكذلك الموضوعات المتعلقة بتنظيم سير العمل وكل ما يخص شئون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والدراسات العليا.