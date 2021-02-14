اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 05:16 م
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رئيس جامعة بنى سويف: بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعى بلقاح كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 04:16 م
رئيس جامعة بنى سويف: بدء تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعى بلقاح كورونا تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنى سويف الجامعى
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى بنى سويف الجامعى ، ضد فيروس كورونا المستجد ، وذلك فى إطار خطة الدولة.

حيث بدأ تطعيم الأطباء المتواجدين بالعزل ، ثم باقى أطباء المستشفى وأعضاء هيئة التدريس ، ووفق آلية لتسجيل التطعيم، مؤكدا أن هناك إقبالاً من الأطباء لتلقى اللقاح .

ووجه الدكتور منصور حسن ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على توفير اللقاح وما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات للأطقم الطبية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى .

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف أن التطعيم غير مقتصر على الأطباء فقط بل يشمل كل القطاع الصحى والمتواجدين بمستشفى العزل من التمريض والفنيين والعاملين .

 

 


بنى سويف

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تطعيم الاطقم الطبية بمستشفى بنى سويف

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تطعيم اطباء مستشفى بنى سويف الجامعى

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