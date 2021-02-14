رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل العمداء الجدد.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، عمداء الكليات الذين صدرت لهم القرارات الجمهورية مؤخراً بتعيينهم عمداء لكلياتهم، حيث قدم لهم التهنئة متمنياً لهم التوفيق فى تولى إدارة كلياتهم، ومؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة لهم لنجاحهم فى أداء مهمتهم ، وهم الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور سامى خليل ، عميد كلية الطب البيطري .

ومن جانبهم أعرب العميدان عن شكرهم وتقديرهم للثقة فى تحمل هذه المسئولية، ومؤكدين على قيامهم ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بكلياتهم خلال فترة عمادتهم .