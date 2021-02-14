رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول إطلاق المسارح المتنقلة على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول إطلاق مشروع "المسارح المتنقلة" فى إطار المشروع القومى للعدالة الثقافية، وذلك فى ستة أقاليم على مستوى الجمهورية، استفاد منها 9630 فردا، خلال الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن مشروع المسارح المتنقلة يأتى فى إطار سعى وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصا على الوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع وقرى الوطن، بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المُكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم بقصور الثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يعد أحد مسارات عمل وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، وفق استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة.

وأوضحت أن قوافل المسارح المتنقلة تستهدف الوصول إلى جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تشكيل الوعى ونشر التنوير وتقويم السلوك، من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم جميع أشكال الفكر والفن، وتعد وثبة جديدة فى مسار تحقيق العدالة الثقافية، كما تمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا.

وأضافت وزيرة الثقافة أنه تم تجهيز ستة مسارح متنقلة وملحقاتها، وتم توزيعها على 6 أقاليم على مستوى الجمهورية، والتى تتمثل فى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويضم محافظات: القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والقليوبية، ويشمل إقليم غرب ووسط الدلتا، محافظات: الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، أمّا إقليم شرق الدلتا فيشمل محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط.

وتابعت الوزيرة أن الإقليم الرابع هو إقليم القناة وسيناء، ويضم محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، فيما يشمل إقليم وسط الصعيد محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد، بينما المحافظات التى جاءت ضمن إقليم جنوب الصعيد، فتتمثل فى محافظات: الأقصر، وقنا، والبحر الأحمر، وأسوان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أولى فعاليات مشروع "المسارح المتنقلة" يوم 31 يناير الماضى، وذلك من حى الأسمرات 3، كما بدأ نشاط المسارح المتنقلة فى 5 محافظات أخرى هي: محافظة الدقهلية، وذلك بقرية "ميت غراب" بمركز السنبلاوين، وقرية "البلانة" بمركز نصر النوبة فى أسوان، وقرية "الجبيل" بوديان مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وكذا تم إطلاق مسرح متنقل بمركز الفتح، بمحافظة أسيوط، وكذلك فى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولفتت الوزيرة إلى أن أنشطة المسارح المتنقلة ستستمر داخل المحافظة لمدة شهر، بحيث تجوب القرى والنجوع، كما أن وزارة الثقافة تحرص على نشر الأنشطة الثقافية الأخرى بجانب أنشطة المسرح، حيث يتم تقديم عروض سينمائية وإقامة مكتبات متنقلة بالإضافة إلى ورش حكى أطفال وورش حرف تراثية، من أجل تقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل تلك القرى والنجوع وفق برنامج ثقافى محدد.

وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التى تم عرضها خلال فعاليات المسرح المتنقل بحى الأسمرات 3، قالت الوزيرة أن هذه الأنشطة تضمنت 11 نشاطا، وهى: عرض فرقة الفيوم للموسيقى العربية، واكتشاف مواهب الأطفال، وفقرات شعرية وأمسيات أدبية، وعرض استعراضى للملحمة الوطنية الشعرية بعنوان "بكرة أحلى من النهاردة"، وعرض فرقة بنى سويف للفنون الشعبية، وعرض فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدى، وفقرات استعراضية لمواهب قصر ثقافة الأسمرات تحت عنوان "عن حب مصر"، وعرض فرقة التنورة للفنون التراثية.

وعرضت الوزيرة أيضًا نماذج من الأنشطة الثقافية التى تمت خلال فعاليات عدد من المسارح المتنقلة فى القرى المستهدفة، منها على سبيل المثال عرض فيلم قصير عن "أبطال بلدنا"، وحفل تكريم لأسر الشهداء من الجيش والشرطة، ولقاءات حوارية مع رجال الكنيسة والأزهر ورجال الشرطة وأسر شهداء الوطن، وعروض توعوية لطرق الوقاية من فيروس "كورونا"، وعرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء. كما اشتملت الأنشطة على محاضرات تثقيفية عن إعلام من بلدنا، وفيلم وثائقى عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.