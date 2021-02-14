اليوم السابع
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رئيس الوزراء البريطانى يشيد بتطعيم 15 مليون ضد فيروس كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 09:23 م
رئيس الوزراء البريطانى يشيد بتطعيم 15 مليون ضد فيروس كورونا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بتلقي 15 مليون شخص تطعيمهم في المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا، واصفًا إياها بأنها بـ"الإنجاز الهام".
ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الأحد تدوينة لرئيس الوزراء عبر "تويتر" عقب بعد الإعلان عن وصول الحكومة إلى هدفها بتطعيم الفئات الأكثر ضعفًا بحلول 15 فبراير، وتضم هذه الطائفة جميع أولئك الموجودين في الفئات الأربع الأولى والتي تشمل موظفي دور الرعاية والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والعاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية والمعرضين للخطر من الناحية السريرية.
وقال جونسون في رسالة له عبر الإنترنت: "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة بارزة في برنامج التطعيم في المملكة المتحدة.. لقد حقق هذا البلد إنجازًا غير عادي - حيث قام بإدارة حملة تصل إلى 15 مليون شخص الأكثر ضعفًا في البلاد".
وذكرت الصحيفة، أن جونسون يخطط غدًا لتحديد التفاصيل الكاملة للتقدم المحرز في تطعيم المجموعات ذات الأولوية القصوى، فيما سيتم توسيع نطاق تطبيق اللقاح ليشمل من هم أكبر من 65 عامًا، اعتبارًا من غد الاثنين.
ويعقد جونسون - مؤتمرا صحفيًا غدًا للاحتفال بهذا الإنجاز - لكنه لا يريد الاحتفال مبكرًا جدًا لأن العديد من البريطانيين ما زالوا ينتظرون اللقاح، وفقًا لتقارير نشرته صحيفة التلجراف البريطانية.


بريطانيا

بوريس جونسون

كورونا

كورونا فى بريطانيا

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