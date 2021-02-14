رئيس "الشورى البحرينى" يؤكد الاهتمام بدعم و تنمية العلاقات مع كوريا الجنوبية

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أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، اهتمام المجلس بدعم العلاقات البحرينية الكورية الجنوبية وتنميتها بما يشمل العلاقات البرلمانية وتبادل الاستفادة من الخبرات التشريعية في البلدين الصديقين.

وأشاد خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية بارك بيونغ سوك، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بالتقدم التي تحرزه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، معربا عن ترحيبه بهذه الزيارة والتي تأتي في ظروف استثنائية بما يدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من 45 عاما، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه المملكة بهذه العلاقات.

وشدد على تطلع مجلس الشورى البحريني لاستمرار التواصل مع الجمعية الوطنية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اشتراك البلدين الصديقين في العديد من التجمعات والمحافل البرلمانية، في ظل الثوابت التي ينطلق منها العمل البرلماني في البلدين الصديقين والقائمة على السلام والمحبة وتقليل الصراعات وتشجيع التعاون والتسامح بين دول العالم.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن إشادته بالدور الكبير الذي يضطلع به العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولى العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تحقيق النهضة التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكد التطلع المشترك لبناء علاقات برلمانية مشتركة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التعاون في مجالات جديدة منها الطاقة ومكافحة جائحة كورونا، حيث عرض المزيد من التعاون في المجال الصحي بصورة عامة والنجاحات التي يحققها هذا القطاع على مستوى علاج الحالات المرضية المستعصية.