اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 05:50 م
خالد صلاح
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رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته

الأحد، 14 فبراير 2021 05:31 م
رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة
أ ش أ

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بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة اليوم /الأحد/ ومشاورته لتشكيل ‎حكومته الجديدة.
وكتب دبيبة - في تغريدة له على تويتر أوردتها وكالة الأنباء الليبية - "بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها".
وشدد رئيس الحكومة على أهمية انضمام الكفاءات إلى الحكومة الجديدة، قائلا: "ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة".
وأضاف: "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".
من جهة أخرى.. التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وناقشا جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقاً للأهداف الوطنية.


ليبيا

الحكومة الليبية

عبدالحميد دبيبة

تشكيل الحكومة الليبية

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