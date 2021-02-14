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خالد عبد الغفار: تطعيم كافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ضد كورونا خلال أيام

الأحد، 14 فبراير 2021 10:29 م
خالد عبد الغفار: تطعيم كافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ضد كورونا خلال أيام خالد عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزيرة الصحة، بدأت فى تطعيم أطباء المستشفيات الجامعية اللقاح الخاص بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة لديها 34 مستشفى تعمل بجانب مستشفيات وزارة الصحة في العزل.

 

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن جزء من مستشفيات الجامعية تم تطعيم الأطباء بها باللقاح ضد فيروس كورونا.

 

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سيتم تطعيم كافة العاملين في المستشفيات سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعة خلال الأيام المقبلة.

 

 


خالد عبد الغفار

التعليم العالى

مستشفيات الجامعات

كورونا

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