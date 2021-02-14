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حبس نصاب استولى على بضائع بـ3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

الأحد، 14 فبراير 2021 02:38 م
حبس نصاب استولى على بضائع بـ3 ملايين جنيه فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، حبس نصاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة مدير تسويق بشركة توزيع زيوت والنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات والإستيلاء على بضائع قيمتها 3 ملايين جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مالكة شركة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على منتجات زيوت محركات من الشركة الخاصة بها، ورفضه سداد قيمتها.
 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة، قيام مدير تسويق بشركة توزيع زيوت، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم زاعماً أنه وكيل لكبرى الشركات التى تعمل فى مجال توزيع زيوت المحركات لبيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم وتمكن من خلال ذلك الحصول على منتجات دهانات من الشركة الخاصة بالشاكية بلغت قيمتها 3 ملايين جنية، تحت زعم توزيعها، وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 

 


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