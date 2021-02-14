اليوم السابع
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حبس صاحب ثلاجة سلع غذائية لاتهامه بالغش التجارى وترويج سلع فاسدة بالجيزة

الأحد، 14 فبراير 2021 02:13 م
حبس صاحب ثلاجة سلع غذائية لاتهامه بالغش التجارى وترويج سلع فاسدة بالجيزة سلع فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة سلع غذائية فاسدة والغش التجارى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلع المضبوطة وعرضها على لجنة صحية لفحصها.

 

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وبحوزته 4 أطنان أسماك وسجق مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت مباحث التموين بالجيزة، من ضبط (4,27 طن "أسماك ماكريل – سجق" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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